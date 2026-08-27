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التفسير: الانسان ٣٠:٧٦
الانسان
٣٠
٣٠:٧٦
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
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تفسير السعدي
{ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ }
فإن مشيئة الله نافذة،
{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }
فله الحكمة في هداية المهتدي، وإضلال الضال.