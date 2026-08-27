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التفسير: الانسان ٢٨:٧٦
الانسان
٢٨
٢٨:٧٦
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
نحن خلقناهم، وأحكمنا خلقهم، وإذا شئنا أهلكناهم، وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر ربهم.
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تفسير السعدي
Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одарили их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наделили их возможностью совершать то, что они пожелают. Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смерти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир через столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без повелений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда пожелает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это в День воскресения.