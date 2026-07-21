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٢٠
٢٠:٧٦
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
وإذا أبصرت أيَّ مكان في الجنة رأيت فيه نعيمًا لا يُدْركه الوصف، ومُلْكا عظيمًا واسعًا لا غاية له.
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العربية
تفسير الجلالين
﴿وَإِذَا رَأَیۡتَ ثَمَّ﴾ أي وجدت الرؤية منك في الجنة ﴿رَأَیۡتَ﴾ جواب إذا ﴿نَعِیمࣰا﴾ لا يوصف ﴿وَمُلۡكࣰا كَبِیرًا ٢٠﴾ واسعا لا غاية له