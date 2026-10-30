تفسير تفسير السعدي: سورة الانسان، الآية 2

Когда Аллах пожелал сотворить человечество, то создал праотца всех людей Адама из глины и начал последовательно создавать его потомство из капли жидкости, которую сами люди считают ничтожной. Аллах сотворил человека для того, чтобы испытать его и убедиться, задумывается ли он над своим происхождением и или придает это забвению и увлекается тщеславием? Аллах взрастил человека, одарил его видимыми и невидимыми способностями, такими как слух и зрение, а также разными частями тела. Он придал им совершенную форму и наделил их возможностью служить для определенных целей.