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الانسان
١٨
١٨:٧٦
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨)
] وه ئهو زهنجهبیلهیش سهرچاوهو كانیهكهو ههڵئهقوڵێ له بهههشتدا كه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل)، وه بۆیه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل) لهبهر ئهوهی زۆر بهخێرایی دێت وه زۆر به سووكی و به ئاسانی ئهچێته خوارهوه كاتێك كه ئهیخۆنهوهو هیچ ئازاریان نادات و له گهروویاندا به خۆشی و ئاسانی و سووكی ئهچێته خوارهوه.