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١٦
١٦:٧٦
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
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العربية
تفسير الجلالين
﴿قَوَارِیرَا۟ مِن فِضَّةࣲ﴾ أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج ﴿قَدَّرُوهَا﴾ أي الطائفون ﴿تَقۡدِیرࣰا ١٦﴾ على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب