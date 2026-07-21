تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الانسان
١٤
١٤:٧٦
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِيَةً
عَلَيۡهِمۡ
ظِلَٰلُهَا
وَذُلِّلَتۡ
قُطُوفُهَا
تَذۡلِيلٗا
١٤
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا
] وه دارهكانی ناو بهههشت سێبهری بۆ كردوون و ئهو سێبهرانه نزیك و نزمه [
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤)
] وه بهرههمی دارهكانیش بۆیان زهلیل كراوه، واته: لێیان نزیكه به پێوه بن بهرزهو دابنیشن نزمتر ئهبێتهوه بۆیان، ڕابكشێن زیاتر نزیكتر ئهبێتهوه، وه كه لێی ئهكهنهوه هیچ دڕكێك ناچێته دهستیاندا، یاخود خۆیانی بۆ بهرز ناكهنهوه، بهڵكو به ئاسانی بهرههمی بهههشت لێ ئهكهنهوه.