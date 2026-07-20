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١٢
١٢:٧٦
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢)
] وه خوای گهوره پاداشتیان ئهداتهوه به بهههشت بههۆی ئهوهی له دونیادا ئارامیان گرتووه لهسهر وازهێنان له شههوهت، وه لهسهر بهردهوام بوون لهسهر گوێڕایهڵى، وه لهسهر ئارامگرتن لهسهر بهڵاو موسیبهتهكان، واته: ئهیانخاته بهههشتهوهو حهریرو ئاوریشمشیان پێ ئهبهخشێ.