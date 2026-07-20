تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الانسان
١٠
١٠:٧٦
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
] ئێمه بۆیه ئهم كاره چاكانه دهكهین چونكه له خوای گهوره ئهترسێین له ڕۆژێك كه ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر تهسك و تهنگ و سهخته [
قَمْطَرِيرًا (١٠)
] وه ڕۆژێكی زۆر درێژه كه تیایدا لهو ڕۆژهدا ڕووهكان گرژ ئهبن وه خهم و خهفهت دایانئهپۆشێت، بهڵكو خواى گهوره لهو رۆژهدا رهحممان پێ بكات.