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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الإنفطار، الآية 1
الإنفطار
١
١:٨٢
اذا السماء انفطرت ١
إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ١
إِذَا
ﱁ
ٱلسَّمَآءُ
ﱂ
ٱنفَطَرَتۡ
ﱃ
١
ﱄ
إذا السماء انشقت، واختلَّ نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجَّر الله بعضها في بعض، فذهب ماؤها، وإذا القبور قُلِبت ببعث مَن كان فيها، حينئذ تعلم كلُّ نفس جميع أعمالها، ما تقدَّم منها، وما تأخر، وجوزيت بها.
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