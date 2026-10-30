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الترجمات

استكشف ترجمات القرآن الكريم حسب اللغة والمترجم.

Afar

١ الترجمات
Mahmoud Abdulqader Hamzaالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Albanian

٢ الترجمات
Hasan Efendi NahiHasan Efendi Nahiالترجمة مقدمة من IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

١ الترجمات
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

٢ الترجمات
Sadiq and SaniSadiq and Saniالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAfrica Academyالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Arabic

١ الترجمات
التفسير الميسر

Asante

١ الترجمات
Harun IsmailSheikh Haroun Ismaeelالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Assamese

١ الترجمات
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-Rahmanالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Azeri

٢ الترجمات
Alikhan MusayevAlikhan Musayevالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

٢ الترجمات
Baba Mamady Janiالترجمة مقدمة من IslamHouse.comSuliman Kantiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Bengali

٤ الترجمات
Taisirul QuranTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad Zakariaالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Bosnian

٣ الترجمات
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownالترجمة مقدمة من IslamHouse.comBesim KorkutBesim Korkutالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Bulgarian

١ الترجمات
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

٢ الترجمات
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community Developmentالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Chechen

١ الترجمات
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

٣ الترجمات
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMuhammad Sulaimanالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Croatian

١ الترجمات
Rowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Czech

١ الترجمات
CzechCzech

Dari

١ الترجمات
Mawlawi Muhammad Anwar Badkhashaniالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Divehi

٢ الترجمات
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

٣ الترجمات
ملك فارس عبدالسلامMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

English

٩ الترجمات
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh Internationalالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin Khanالترجمة مقدمة من IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

١ الترجمات
Rowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Finnish

١ الترجمات
FinnishFinnish

French

٣ الترجمات
Montada Islamic FoundationMontada Islamic Foundationالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad Hamidullahالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRashid Maashالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Fulah

١ الترجمات
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

١ الترجمات
African Development FoundationAfrican Development Foundationالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

German

٢ الترجمات
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn Ahmadالترجمة مقدمة من IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. Elyasالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Gujarati

١ الترجمات
Rabila Al-UmryRabila Al-Umryالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Hausa

١ الترجمات
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood Jummiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Hebrew

١ الترجمات
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Hindi

١ الترجمات
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-Umariالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Indonesian

٣ الترجمات
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran Complexالترجمة مقدمة من IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyالترجمة مقدمة من IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Italian

١ الترجمات
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

٢ الترجمات
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed Satoالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Kannada

٢ الترجمات
Kannada TranslationKannada TranslationHamza Buturالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Kazakh

٢ الترجمات
Khalifa AltayKhalifa Altayالترجمة مقدمة من IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah Altaiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Kinyarwanda

١ الترجمات
The Rwanda Muslims Association Teamالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Korean

٢ الترجمات
KoreanKoreanHamed ChoiHamed Choiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Kurdish

٢ الترجمات
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh Bamokiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

١ الترجمات
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov Abdulkhaliqالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Lingala

١ الترجمات
Mohammed Balangogoالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Lithuanian

١ الترجمات
Rowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Macedonian

١ الترجمات
Macedonian Scholarsالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Malay

١ الترجمات
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

٣ الترجمات
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi Muhammadالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

١ الترجمات
MaranaoMaranao

Marathi

١ الترجمات
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i Ansariالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Moore

١ الترجمات
Rowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Nepali

١ الترجمات
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of Nepalالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Norwegian

١ الترجمات
NorwegianNorwegian

Oromo

١ الترجمات
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur Apaghunaالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Pashto

٢ الترجمات
Zakaria AbulsalamZakaria Abulsalamالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Persian

٢ الترجمات
IslamHouse.comIslamHouse.comالترجمة مقدمة من IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

١ الترجمات
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

٢ الترجمات
Helmi NasrHelmi Nasrالترجمة مقدمة من IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

١ الترجمات
Arif Halimالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Romanian

٣ الترجمات
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural Leagueالترجمة مقدمة من IslamHouse.comIslam4ro.comالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Rundi

١ الترجمات
Yusuf Ghetiالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Russian

٣ الترجمات
Ministry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptAbu AdelAbu AdelElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

١ الترجمات
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Sindhi

١ الترجمات
تاج محمود عمروتيTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

١ الترجمات
مركز رواد الترجمةRuwwad Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Somali

٢ الترجمات
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan Yacoubالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Spanish

٣ الترجمات
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa Garciaالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic Foundationالترجمة مقدمة من IslamHouse.comمركز نور إنترناشيونالNoor International Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Swahili

٢ الترجمات
Ali Muhsin Al-Barwaniالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRowad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Swedish

١ الترجمات
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

١ الترجمات
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Tajik

٣ الترجمات
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja Mirالترجمة مقدمة من IslamHouse.comمركز رواد الترجمةRuwwad Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

٣ الترجمات
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul Salamالترجمة مقدمة من IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed Baqaviالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Tatar

١ الترجمات
TatarTatar

Telugu

١ الترجمات
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn Muhammadالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Thai

٢ الترجمات
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and Universitiesالترجمة مقدمة من IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

٥ الترجمات
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim Shahinالترجمة مقدمة من IslamHouse.comShaban BritchShaban Britchالترجمة مقدمة من IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

١ الترجمات
Muhammad SalehMuhammad Salehالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Ukrainian

١ الترجمات
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo Yaqubovicالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Urdu

٨ الترجمات
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad Junagarhiالترجمة مقدمة من IslamHouse.comفي ظلال القرآنSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

٤ الترجمات
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad Yusufالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin Mansourالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad Yusufالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Vietnamese

٢ الترجمات
مركز رواد الترجمةRuwwad Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-Karimالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Yau,yuw

١ الترجمات
Abdul Hamid Silikaالترجمة مقدمة من IslamHouse.com

Yoruba

١ الترجمات
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael Aykyuniالترجمة مقدمة من IslamHouse.com