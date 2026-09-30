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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الحديد، الآية 8
الحديد
٨
٨:٥٧
وما لكم لا تومنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مومنين ٨
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨
وَمَا
ﲒ
لَكُمۡ
ﲓ
لَا
ﲔ
تُؤۡمِنُونَ
ﲕ
بِٱللَّهِ
ﲖ
وَٱلرَّسُولُ
ﲗ
يَدۡعُوكُمۡ
ﲘ
لِتُؤۡمِنُواْ
ﲙ
بِرَبِّكُمۡ
ﲚ
وَقَدۡ
ﲛ
أَخَذَ
ﲜ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﲝ
إِن
ﲞ
كُنتُم
ﲟ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲠ
٨
ﲡ
وأيُّ عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية الله وتعملوا بشرعه، والرسول يدعوكم إلى ذلك، وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك، إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم؟
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