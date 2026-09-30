تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة الحديد، الآية 8

[ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ ] ئهوه ئێوه چیتانهو چی ڕێگریتان لێ ئهكات لهوهی كه ئیمان بێنن به خوای گهوره؟ وه پێغهمبهری خواش - صلی الله علیه وسلم - بانگتان ئهكات بۆ ئیمان هێنان به پهروهردگارتان و بهتاك و تهنها پهرستنى [ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) ] وه به دڵنیایی پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - بهڵێن و پهیمان و بهیعهتى لێ وهرگرتوون، یاخود خوای گهوره بهڵێنى لێوهرگرتوون كه ئێوه له پشتی ئادهم بوون و ههمووتانی دهركردو ئیمانتان به تاك و تهنهایى خوای گهوره هێنا.