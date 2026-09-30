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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الحديد، الآية 7
الحديد
٧
٧:٥٧
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ٧
ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ٧
ءَامِنُواْ
ﲁ
بِٱللَّهِ
ﲂ
وَرَسُولِهِۦ
ﲃ
وَأَنفِقُواْ
ﲄ
مِمَّا
ﲅ
جَعَلَكُم
ﲆ
مُّسۡتَخۡلَفِينَ
ﲇ
فِيهِۖ
ﲈﲉ
فَٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
مِنكُمۡ
ﲌ
وَأَنفَقُواْ
ﲍ
لَهُمۡ
ﲎ
أَجۡرٞ
ﲏ
كَبِيرٞ
ﲐ
٧
ﲑ
آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا مما رزقكم الله من المال واستخلفكم فيه، فالذين آمنوا منكم أيها الناس، وأنفقوا من مالهم، لهم ثواب عظيم.
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Tafsir Fathul Majid
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