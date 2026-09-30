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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الحديد، الآية 3
الحديد
٣
٣:٥٧
هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٣
هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٣
هُوَ
ﳃ
ٱلۡأَوَّلُ
ﳄ
وَٱلۡأٓخِرُ
ﳅ
وَٱلظَّٰهِرُ
ﳆ
وَٱلۡبَاطِنُۖ
ﳇﳈ
وَهُوَ
ﳉ
بِكُلِّ
ﳊ
شَيۡءٍ
ﳋ
عَلِيمٌ
ﳌ
٣
ﳍ
هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم.
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