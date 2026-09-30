تفسير تفسير السعدي: سورة الحديد، الآية 1

Всевышний сообщил о Своем величии и могуществе, а также Своей безграничной власти на небесах и на земле. Все творения, обладающие даром речи, все безмолвные и безжизненные создания славословят Ему и прославляют Его совершенство и безупречность. Все они покорны Господу, смиренны пред Его величием и исполнены доказательств Его божественной мудрости. Среди Его прекрасных имен - Могущественный и Мудрый. В Его помощи нуждаются все творения, обитающие на небесах и на земле. Перед Его величием и мощью преклоняется все сущее. Он создает и повелевает, но при этом делает только то, что подобает Его божественной мудрости. Затем Всевышний Аллах сообщил о необъятности Его царствия, сказав: