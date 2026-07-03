Сура начинается именем Аллаха Единого, Совершенного, Всемогущего, Безупречного. Он - Милостивый, Податель Блага (великого и малого, общего и частного) и вечно Милосердный. [[Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Эта сура мекканского происхождения. Она была ниспослана пророку Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует! - до хиджры. Сура состоит из 7 айатов. Она называется "Открывающая Книгу" (аль-Фатиха), потому что это первая сура по порядку расположения в Благородном Коране и первая сура, ниспосланная полностью. В этой суре говорится о совокупности идей и общем значении Корана, который подтверждает единобожие, является благой вестью для верующих, предупреждает о наказании неверующих и грешников, указывает на необходимость поклонения Господу, на путь к счастью в настоящей и будущей жизни и рассказывает о тех, которые повиновались Аллаху и обрели блаженство, и о тех, которые не повиновались Ему и оказались в убытке, и поэтому эта сура называется "Мать Книги".]]