تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
002

٢. سورة البقرة

البقرة

اقرأ واستمع إلى سورة البقرة مع الترجمة والتفسير والتلاوة الصوتية والمعاني كلمة بكلمة، والتهجئة الصوتية. ترجمة Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

١:٢
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
تفاسير
فوائد
تدبرات