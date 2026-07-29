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البقرة
٩٤
٩٤:٢
قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ٩٤
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٩٤
قُلۡ
إِن
كَانَتۡ
لَكُمُ
ٱلدَّارُ
ٱلۡأٓخِرَةُ
عِندَ
ٱللَّهِ
خَالِصَةٗ
مِّن
دُونِ
ٱلنَّاسِ
فَتَمَنَّوُاْ
ٱلۡمَوۡتَ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٩٤
قل -أيها الرسول- لليهود الذين يدَّعون أن الجنة خاصة بهم; لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس،
وأنهم أبناؤه وأحباؤه:
إن كان الأمر كذلك فادْعُوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٩٤:٢
لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا؛ لما يصير إليه من نعيم الجنة، ويزول عنه من أذى الدنيا. القرطبي: 2/257.
السؤال: لماذا أمر الله تعالى اليهود أن يتمنوا الموت؟
لأن ذلك علم على صلاح حال العبد مع ربه، وعمارة ما بينه وبينه ورجائه للقائه؛... فعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس مع المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه وتحبه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. البقاعي: 1...
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ekaterina myachina
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قبل ١٠ أسابيع
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المراجع
آية ٩٤:٢-٩٦
The Weight of This World
Reading Al-Baqarah (2:94–96) through the Hadith
Reading these ayahs, it becomes difficult not to notice how tightly the heart clings to this world.
The Qur’an says:
﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾
“Say: If the Home of the Hereafter with Allah is exclusively for you apart from all others, then wish for death, if you ...
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٢
sabah firdous
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٩٠:٢-٩٦
'They will be clinging to life more than Polytheists'
This is said about people who resented the prophets chosen by Allah.
' resenting Allah for granting His grace to whoever He wills of His servants!'
It reminds me of Iblees and Adam (peace be upon him).
Is the root of all evil, jealousy and resentment?
Just a few verses later Allah relieves us with
'.... Allah selects whoever He wills for His mercy. And Allah is the Lord of infinite bounty.' (...
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