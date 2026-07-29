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البقرة
٩٠
٩٠:٢
بيسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ٩٠
بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍۢ ۚ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ ٩٠
بِئۡسَمَا
ٱشۡتَرَوۡاْ
بِهِۦٓ
أَنفُسَهُمۡ
أَن
يَكۡفُرُواْ
بِمَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
بَغۡيًا
أَن
يُنَزِّلَ
ٱللَّهُ
مِن
فَضۡلِهِۦ
عَلَىٰ
مَن
يَشَآءُ
مِنۡ
عِبَادِهِۦۖ
فَبَآءُو
بِغَضَبٍ
عَلَىٰ
غَضَبٖۚ
وَلِلۡكَٰفِرِينَ
عَذَابٞ
مُّهِينٞ
٩٠
قَبُحَ ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم; إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلمًا وحسدًا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد غضب الله كذلك عليهم بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم عذابٌ يذلُّهم ويخزيهم.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٩٠:٢
لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر؛ قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. ابن كثير: 1/120.
السؤال: الجزاء من جنس العمل؛ وضّح ذلك من الآية.
فلعنهم الله، وغضب عليهم غضبًا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم، وتوالي شكهم وشركهم. السعدي: 59.
السؤال: لماذا باء اليهود بغضب بعد غضب؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_90
#وقفة_تدبرية
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Maryam Nazar
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قبل ٥ سنوات
·
المراجع
آية ٤٠:٤، ٩٠:٢
Reflection made by sister few hours back made me to ponder on this verse .....jazakallah khair dear sister...
With Allah’s help, mercy and bounty, if we believers can absorb this verse to our hearts, there wont be any room for jealousy and resentment.
Focussing on the blessings of others, if we are envious, means that we are not happy or content with what Allah has given them. How can we even think that Allah has blessed them more than us when ...
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١٠
٠
ekaterina myachina
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قبل ١٠ أسابيع
·
المراجع
آية ٨٩:٢-٩٠
What They Recognized
Reading Al-Baqarah (2:89–90) through the Hadith
Sometimes recognition comes before surrender.
The people described in these ayahs had long been waiting for a prophet.
Early scholars mention that some among Bani Israil recognized signs of the Prophet ﷺ from earlier revelation, prayed for victory through him, and spoke of his coming before he was sent.
Then comes the painful turn:
﴿وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُو...
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sabah firdous
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قبل ٥ سنوات
·
المراجع
آية ٩٠:٢-٩٦
'They will be clinging to life more than Polytheists'
This is said about people who resented the prophets chosen by Allah.
' resenting Allah for granting His grace to whoever He wills of His servants!'
It reminds me of Iblees and Adam (peace be upon him).
Is the root of all evil, jealousy and resentment?
Just a few verses later Allah relieves us with
'.... Allah selects whoever He wills for His mercy. And Allah is the Lord of infinite bounty.' (...
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