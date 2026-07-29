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البقرة
٨٩
٨٩:٢
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ٨٩
وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَـٰبٌۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌۭ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٩
وَلَمَّا
جَآءَهُمۡ
كِتَٰبٞ
مِّنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
مُصَدِّقٞ
لِّمَا
مَعَهُمۡ
وَكَانُواْ
مِن
قَبۡلُ
يَسۡتَفۡتِحُونَ
عَلَى
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
فَلَمَّا
جَآءَهُم
مَّا
عَرَفُواْ
كَفَرُواْ
بِهِۦۚ
فَلَعۡنَةُ
ٱللَّهِ
عَلَى
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٨٩
وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه، وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب،
ويقولون:
قَرُبَ مبعث نبيِّ آخرِ الزمان، وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلمَّا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاتِه وصِدْقَه كفروا به وكذبوه. فلعنةُ الله على كل مَن كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه الذي أوحاه الله إليه.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٨٩:٢
كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا للجهل، وهو أبلغ في الذم؛ لأن الجاهل قد يعذر. الألوسي: 1/322.
السؤال: ما سبب كفر اليهود؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_89
#وقفة_تدبرية
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٠
ekaterina myachina
تابع
قبل ١٠ أسابيع
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المراجع
آية ٨٩:٢-٩٠
What They Recognized
Reading Al-Baqarah (2:89–90) through the Hadith
Sometimes recognition comes before surrender.
The people described in these ayahs had long been waiting for a prophet.
Early scholars mention that some among Bani Israil recognized signs of the Prophet ﷺ from earlier revelation, prayed for victory through him, and spoke of his coming before he was sent.
Then comes the painful turn:
﴿وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُو...
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