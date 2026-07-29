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البقرة
٨٨
٨٨:٢
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يومنون ٨٨
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًۭا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨٨
وَقَالُواْ
قُلُوبُنَا
غُلۡفُۢۚ
بَل
لَّعَنَهُمُ
ٱللَّهُ
بِكُفۡرِهِمۡ
فَقَلِيلٗا
مَّا
يُؤۡمِنُونَ
٨٨
وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم:
قلوبنا مغطاة، لا يَنْفُذ إليها قولك. وليس الأمر كما ادَّعَوْا، بل قلوبهم ملعونة، مطبوع عليها، وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٨٨:٢
قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية، مانعة عن نفوذ ما جئت به؛ فيها إقناط النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإجابة، وقطع طمعه عنهم بالكلية؛ فأقصاهم الله تعالى عن رحمته. الألوسي: 1/318.
السؤال: ماذا قصد اليهود من قولهم (قلوبنا غلف) وبماذا عوقبوا؟
أضرب الله سبحانه عنه بقوله: (بل)؛ أي: ليس الأمر كما قالوا من أن هناك غلفًا حقيقةً، بل (لعنهم الله)؛ أي: طردهم الملك الأعظم عن قبول ذلك؛ لأنهم ليسوا بأهل للسعادة بعد أن خلقهم على الفطرة الأولى القويمة لا غلف على قلوبهم...
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gemi hartojo
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٨٨:٢
Reflecting upon the ayats 88 —96 but particularly 88 is relevant to our world of racism today.
However, instead of rejecting a prophet of Allah we are rejecting fellow humans because they don’t share the same thinking, they may differ in their thinking, their belief, the color of their skin, the country they come from, the language they speak and so on.
This is Kafara at its core.
Reading the Mushaf Al Madina An Nabawiya commentary...
The w...
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ekaterina myachina
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قبل ١٠ أسابيع
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المراجع
آية ٨٧:٢-٨٨
Our Hearts Are Covered
Reading Al-Baqarah (2:87–88) through the Hadith
The ayahs speak about messengers sent one after another with clear signs:
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾
“We certainly gave Mūsā the Book and sent messengers after him in succession…” (2:87)
Yet the response repeated itself:
﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾
“Whenever a messenger ca...
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