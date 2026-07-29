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البقرة
٧٩
٧٩:٢
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
لِّلَّذِينَ
يَكۡتُبُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ثُمَّ
يَقُولُونَ
هَٰذَا
مِنۡ
عِندِ
ٱللَّهِ
لِيَشۡتَرُواْ
بِهِۦ
ثَمَنٗا
قَلِيلٗاۖ
فَوَيۡلٞ
لَّهُم
مِّمَّا
كَتَبَتۡ
أَيۡدِيهِمۡ
وَوَيۡلٞ
لَّهُم
مِّمَّا
يَكۡسِبُونَ
٧٩
فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم،
ثم يقولون:
هذا من عند الله وهو مخالف لما أنزل الله على نبيِّه موسى عليه الصلاة والسلام; ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا. فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام، كالرشوة وغيرها.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٩:٢
وإنَّما فعلوا ذلك مع علمهم (ليشتروا به ثمنًا قليلًا)، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شَرَكًا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقةً ونحوهما. السعدي: 56.
السؤال: من حرف نص الكتاب أو معناه فهو ظالم من جهتين. بيِّنهما.
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٧٩:٢
We sometimes read verses like this about the People of the book changing their text and feel no fear on ourselves as the Quran is preserved so I would never even think of trying to change a verse in the quran nor would I get away with doing so . But it is not limited to changing the verses literally by erasing it and rewriting it the way you want as the People of the Book did. It also applies to those who change the interpreted meanings to suit...
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ekaterina myachina
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قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٨:٢-٧٩
Inherited Words
Reading Al-Baqarah (2:78–79) through the Hadith
After speaking about those who concealed what they knew,
the Qur’an turns toward another condition of the heart:
﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾
“And among them are unlearned ones who do not know the Scripture except through assumptions and wishful notions, and they do nothing but speculate.” -2:78.
Classical t...
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