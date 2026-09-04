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التفسير: البقرة ٧٧:٢
البقرة
٧٧
٧٧:٢
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
أَوَلَا
ﱁ
يَعۡلَمُونَ
ﱂ
أَنَّ
ﱃ
ٱللَّهَ
ﱄ
يَعۡلَمُ
ﱅ
مَا
ﱆ
يُسِرُّونَ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
يُعۡلِنُونَ
ﱉ
٧٧
ﱊ
أيفعلون كلَّ هذه الجرائم، ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟
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