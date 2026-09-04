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التفسير: البقرة ٧٧:٢
البقرة
٧٧
٧٧:٢
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
أَوَلَا
ﱁ
يَعۡلَمُونَ
ﱂ
أَنَّ
ﱃ
ٱللَّهَ
ﱄ
يَعۡلَمُ
ﱅ
مَا
ﱆ
يُسِرُّونَ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
يُعۡلِنُونَ
ﱉ
٧٧
ﱊ
أيفعلون كلَّ هذه الجرائم، ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟
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تفسير السعدي
{ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ }
فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم, وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين, فإن هذا غلط منهم وجهل كبير, فإن الله يعلم سرهم وعلنهم, فيظهر لعباده ما أنتم عليه.