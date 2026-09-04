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التفسير: البقرة ٧٤:٢
البقرة
٧٤
٧٤:٢
ثم قست قلوبكم من بعد ذالك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ٧٤
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًۭ ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤
ثُمَّ
ﲇ
قَسَتۡ
ﲈ
قُلُوبُكُم
ﲉ
مِّنۢ
ﲊ
بَعۡدِ
ﲋ
ذَٰلِكَ
ﲌ
فَهِيَ
ﲍ
كَٱلۡحِجَارَةِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدُّ
ﲐ
قَسۡوَةٗۚ
ﲑﲒ
وَإِنَّ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡحِجَارَةِ
ﲕ
لَمَا
ﲖ
يَتَفَجَّرُ
ﲗ
مِنۡهُ
ﲘ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ
ﲙﲚ
وَإِنَّ
ﲛ
مِنۡهَا
ﲜ
لَمَا
ﲝ
يَشَّقَّقُ
ﲞ
فَيَخۡرُجُ
ﲟ
مِنۡهُ
ﲠ
ٱلۡمَآءُۚ
ﲡﲢ
وَإِنَّ
ﲣ
مِنۡهَا
ﲤ
لَمَا
ﲥ
يَهۡبِطُ
ﲦ
مِنۡ
ﲧ
خَشۡيَةِ
ﲨ
ٱللَّهِۗ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
ٱللَّهُ
ﲬ
بِغَٰفِلٍ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
تَعۡمَلُونَ
ﲯ
٧٤
ﲰ
ولكنكم لم تنتفعوا بذلك; إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم يَنْفُذ إليها خير، ولم تَلِنْ أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصمَّاء، بل هي أشد منها غلظة; لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصبَّ منه المياه صبًا، فتصير أنهارًا جاريةً، ومن الحجارة ما يتصدع فينشق، فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال مِن خشية الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عما تعملون.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
] له دوای ئهم ههموو موعجیزانه دیسانهوه ئێوه له جیاتی ئهوهی بهردهوام بن لهسهر تاعهت و عیبادهتی خوای گهوره دڵتان ڕهق بوو [
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
] دڵتان وهكو بهرد ڕهق بووه یاخود دڵتان له بهرد ڕهقتر بووه [
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
] وه لهناو بهردهكانیشدا ههیه ئهتهقێ و كانی ئاوی لێ دهرئهچێت [
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
] وه ههیشه لهت ئهبێت و ئاوی لێ دهرئهچێت [
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
] وه ههیه لهسهر شاخهكان بهر ئهبێته خوارهوه له ترسی خوای گهوره، مجاهد ئهفهرمووێت: ههر بهردێك لهسهر شاخ بهربۆوه ئهوه له ترسی خوای گهورهیه، ههر بهردێ شهقی بردو ئاوی لێ دهرچوو له ترسی خوای گهورهیه [
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)
] بهڕاستی خوای گهوره بێئاگا نیه لهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامی ئهدهن.