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التفسير: البقرة ٧٠:٢
البقرة
٧٠
٧٠:٢
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ٧٠
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠
قَالُواْ
ﱁ
ٱدۡعُ
ﱂ
لَنَا
ﱃ
رَبَّكَ
ﱄ
يُبَيِّن
ﱅ
لَّنَا
ﱆ
مَا
ﱇ
هِيَ
ﱈ
إِنَّ
ﱉ
ٱلۡبَقَرَ
ﱊ
تَشَٰبَهَ
ﱋ
عَلَيۡنَا
ﱌ
وَإِنَّآ
ﱍ
إِن
ﱎ
شَآءَ
ﱏ
ٱللَّهُ
ﱐ
لَمُهۡتَدُونَ
ﱑ
٧٠
ﱒ
قال بنو إسرائيل لموسى:
ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق; لأن البقر -بهذه الصفات- كثير فاشْتَبَهَ علينا ماذا نختار؟ وإننا -إن شاء الله- لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
] دیسان داوایان كردهوه ئهی موسی داوا بكه له پهروهردگارت بۆمان ڕوون بكاتهوه ئهم مانگایه چۆن مانگایهك بێت [
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا
] نزیكه ئهم مانگایهمان لێ تێكئهچێت و دهستمان ناكهوێت [
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠)
] وه إن شاء الله ئهیدۆزینهوه كه چۆن مانگایهكه.