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التفسير: البقرة ٦٩:٢
البقرة
٦٩
٦٩:٢
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ صَفْرَآءُ فَاقِعٌۭ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ٦٩
قَالُواْ
ﳁ
ٱدۡعُ
ﳂ
لَنَا
ﳃ
رَبَّكَ
ﳄ
يُبَيِّن
ﳅ
لَّنَا
ﳆ
مَا
ﳇ
لَوۡنُهَاۚ
ﳈﳉ
قَالَ
ﳊ
إِنَّهُۥ
ﳋ
يَقُولُ
ﳌ
إِنَّهَا
ﳍ
بَقَرَةٞ
ﳎ
صَفۡرَآءُ
ﳏ
فَاقِعٞ
ﳐ
لَّوۡنُهَا
ﳑ
تَسُرُّ
ﳒ
ٱلنَّٰظِرِينَ
ﳓ
٦٩
ﳔ
فعادوا إلى جدالهم قائلين:
ادع لنا ربك يوضح لنا لونها.
قال:
إنه يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصُّفْرة، تَسُرُّ مَن ينظر إليها.
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Tafsir Fathul Majid
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