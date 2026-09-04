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التفسير: البقرة ٦٧:٢
البقرة
٦٧
٦٧:٢
واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٦٧
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًۭا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٦٧
وَإِذۡ
ﲐ
قَالَ
ﲑ
مُوسَىٰ
ﲒ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
يَأۡمُرُكُمۡ
ﲖ
أَن
ﲗ
تَذۡبَحُواْ
ﲘ
بَقَرَةٗۖ
ﲙﲚ
قَالُوٓاْ
ﲛ
أَتَتَّخِذُنَا
ﲜ
هُزُوٗاۖ
ﲝﲞ
قَالَ
ﲟ
أَعُوذُ
ﲠ
بِٱللَّهِ
ﲡ
أَنۡ
ﲢ
أَكُونَ
ﲣ
مِنَ
ﲤ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲥ
٦٧
ﲦ
واذكروا -يا بني إسرائيل- جناية أسلافكم، وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام،
حين قال لهم:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعًا للسخرية والاستخفاف؟
فردَّ عليهم موسى بقوله:
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين.
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی مانگاكەی بەنی ئیسرائیل} [
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
] دوای ئهوهی كهسێكی دهوڵهمهند كه منداڵی نهبوو لهناو بهنو ئیسرائیلدا كوژرا وه نهزانرا كه بكوژهكهی كێیه ههر كهسێك لهسهر خۆی لای ئهدا خوای گهوره ئهمری كرد به موسی پێیان بفهرمه با مانگایهك سهر ببڕن، موسی
صلی الله علیه وسلم
به قهومهكهی فهرموو پهروهردگار فهرمانتان پێ ئهكات كه مانگایهك سهر ببڕن [
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
] وتیان: ئهی موسی تۆ گاڵتهو سووكایهتی و یاریمان پێ ئهكهی [
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧)
] موسی
صلی الله علیه وسلم
فهرمووی: پهنا ئهگرم بهخوای گهوره من له نهفام و نهزانان بم كه بهناو خوای گهورهوه قسه بكهم.