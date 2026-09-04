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التفسير: البقرة ٦٦:٢
البقرة
٦٦
٦٦:٢
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٦
فَجَعَلۡنَٰهَا
ﲆ
نَكَٰلٗا
ﲇ
لِّمَا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
يَدَيۡهَا
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهَا
ﲌ
وَمَوۡعِظَةٗ
ﲍ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﲎ
٦٦
ﲏ
فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى، يبلغهم خبرها وما حلَّ بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصالحين; ليعلموا أنهم على الحق، فيثبتوا عليه.
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[
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
] وه بهسهرهات و خهڵكی ئهو دێیهمان كرد به پهندو عیبرهت بۆ دێیهكانی پێش و دوای خۆیان [
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)
] وه ببێ به پهندو ئامۆژگاری بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن تا ڕۆژی قیامهت.