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التفسير: البقرة ٦٦:٢
البقرة
٦٦
٦٦:٢
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٦
فَجَعَلۡنَٰهَا
ﲆ
نَكَٰلٗا
ﲇ
لِّمَا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
يَدَيۡهَا
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهَا
ﲌ
وَمَوۡعِظَةٗ
ﲍ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﲎ
٦٦
ﲏ
فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى، يبلغهم خبرها وما حلَّ بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصالحين; ليعلموا أنهم على الحق، فيثبتوا عليه.
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تفسير السعدي
وجعل الله هذه العقوبة
{ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا }
أي: لمن حضرها من الأمم, وبلغه خبرها, ممن هو في وقتهم.
{ وَمَا خَلْفَهَا }
أي: من بعدهم, فتقوم على العباد حجة الله, وليرتدعوا عن معاصيه, ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.