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التفسير: البقرة ٦٤:٢
البقرة
٦٤
٦٤:٢
ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٤
ثُمَّ
ﱪ
تَوَلَّيۡتُم
ﱫ
مِّنۢ
ﱬ
بَعۡدِ
ﱭ
ذَٰلِكَۖ
ﱮﱯ
فَلَوۡلَا
ﱰ
فَضۡلُ
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
عَلَيۡكُمۡ
ﱳ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﱴ
لَكُنتُم
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱷ
٦٤
ﱸ
ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى، بعد أَخْذِ الميثاق ورَفْع الجبل كشأنكم دائمًا. فلولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته بالتوبة، والتجاوز عن خطاياكم، لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha mlienda kinyume na mkaasi mara nyingine, baada ya kuchukuwa ahadi ya mkazo na kunyanyuliwa jabali, kama desturi yenu daima. Na lau si wema wa Mwenyezi Mungu na rehema Yake kuikubali toba yenu na kuyasamehe makosa yenu, mungalikuwa ni wenye hasara ya duniani na ya Akhera.