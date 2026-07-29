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البقرة
٦٢
٦٢:٢
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَٱلَّذِينَ
هَادُواْ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
مَنۡ
ءَامَنَ
بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
فَلَهُمۡ
أَجۡرُهُمۡ
عِندَ
رَبِّهِمۡ
وَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٦٢
إن المؤمنين من هذه الأمة، الذين صدَّقوا بالله ورسله، وعملوا بشرعه، والذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة من اليهود، والنصارى، والصابئين -وهم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه- هؤلاء جميعًا إذا صدَّقوا بالله تصديقًا صحيحًا خالصًا، وبيوم البعث والجزاء، وعملوا عملا مرضيًا عند الله، فثوابهم ثابت لهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمًا للنبيين والمرسلين إلى الناس كافة، فلا يقبل الله من أحد دينًا غير ما جاء به، وهو الإسلام.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٦٢:٢
وهذه طريقة القرآن: إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل مَن يعلم الأشياء قبل وجودها، ومَن رحمتُه وسعت كل شيء، وذلك -والله أعلم- أنه لمَّا ذكر بني إسرائيل وذمَّهم، وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضًا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم؛ ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح ال...
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R. Ebied
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قبل ٤ سنوات
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المراجع
آية ٦٢:١٠، ١٣:٤٦، ٢٧٧:٢، ٦٩:٥، ١١٢:٢، ٣٥:٧، ٢٧٤:٢، ٦٢:٢، ٣٨:٢، ٤٨:٦، ٦١:٣٩
Quranic Remedies to Overcome Fear and Sadness
Amidst difficult world news and tragedies as well as daily trials that we may experience, whom are those that can overcome fear and sadness, in this world and the next?
One of the ways these emotions are interpreted in the Quran is fear of what is yet to come and sadness is about what has passed in this world. While these verses don't negate the reality that we will feel fear or sadness as human be...
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١
Tanzim Faruque Aditi (sister)
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٥٩:٢-٧٣
Ayat 59-73
Ayat 59-73 Allah reminds the Israelites how they were not just ungrateful at the same time extremely disrespectful, and they had the audacity to mock Allah is so many ways, that again in the presence of a Prophet. They ridiculed Allah's orders, tried to humiliate Allah's messenger.
They received the blessings and rejected saying those were not good enough. Yet Allah granted what they wanted through His prophet.
Amidst all these in...
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