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التفسير: البقرة ٥٩:٢
البقرة
٥٩
٥٩:٢
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
ﱗ
ٱلَّذِينَ
ﱘ
ظَلَمُواْ
ﱙ
قَوۡلًا
ﱚ
غَيۡرَ
ﱛ
ٱلَّذِي
ﱜ
قِيلَ
ﱝ
لَهُمۡ
ﱞ
فَأَنزَلۡنَا
ﱟ
عَلَى
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ظَلَمُواْ
ﱢ
رِجۡزٗا
ﱣ
مِّنَ
ﱤ
ٱلسَّمَآءِ
ﱥ
بِمَا
ﱦ
كَانُواْ
ﱧ
يَفۡسُقُونَ
ﱨ
٥٩
ﱩ
فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله، وحرَّفوا القول والفعل جميعًا،
إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا:
حبة في شعرة، واستهزءوا بدين الله. فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء; بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله.
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العربية
تفسير السعدي
{ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا }
منهم, ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا
{ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ }
فقالوا بدل حطة: حبة في حنطة، استهانة بأمر الله, واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم, ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم،
قال:
{ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا }
منهم
{ رِجْزًا }
أي: عذابا
{ مِنَ السَّمَاءِ }
بسبب فسقهم وبغيهم.