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التفسير: البقرة ٥٦:٢
البقرة
٥٦
٥٦:٢
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ٥٦
ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦
ثُمَّ
ﲩ
بَعَثۡنَٰكُم
ﲪ
مِّنۢ
ﲫ
بَعۡدِ
ﲬ
مَوۡتِكُمۡ
ﲭ
لَعَلَّكُمۡ
ﲮ
تَشۡكُرُونَ
ﲯ
٥٦
ﲰ
ثم أحييناكم مِن بعد موتكم بالصاعقة; لتشكروا نعمة الله عليكم، فهذا الموت عقوبة لهم، ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم.
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تفسير الجلالين
﴿ثُمَّ بَعَثۡنَـٰكُم﴾ أحييناكم ﴿مِّنۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٥٦﴾ نِعْمَتنَا بِذَلِكَ