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التفسير: البقرة ٥٥:٢
البقرة
٥٥
٥٥:٢
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَإِذۡ
ﲚ
قُلۡتُمۡ
ﲛ
يَٰمُوسَىٰ
ﲜ
لَن
ﲝ
نُّؤۡمِنَ
ﲞ
لَكَ
ﲟ
حَتَّىٰ
ﲠ
نَرَى
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
جَهۡرَةٗ
ﲣ
فَأَخَذَتۡكُمُ
ﲤ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲥ
وَأَنتُمۡ
ﲦ
تَنظُرُونَ
ﲧ
٥٥
ﲨ
واذكروا إذ قلتم:
يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله، حتى نرى الله عِيَانًا، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم، فقَتَلَتْكم بسبب ذنوبكم، وجُرْأتكم على الله تعالى.
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التفسير الميسر
واذكروا إذ قلتم:
يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله، حتى نرى الله عِيَانًا، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم، فقَتَلَتْكم بسبب ذنوبكم، وجُرْأتكم على الله تعالى.