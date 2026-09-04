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التفسير: البقرة ٥٤:٢
البقرة
٥٤
٥٤:٢
واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٥٤
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤
وَإِذۡ
ﱾ
قَالَ
ﱿ
مُوسَىٰ
ﲀ
لِقَوۡمِهِۦ
ﲁ
يَٰقَوۡمِ
ﲂ
إِنَّكُمۡ
ﲃ
ظَلَمۡتُمۡ
ﲄ
أَنفُسَكُم
ﲅ
بِٱتِّخَاذِكُمُ
ﲆ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲇ
فَتُوبُوٓاْ
ﲈ
إِلَىٰ
ﲉ
بَارِئِكُمۡ
ﲊ
فَٱقۡتُلُوٓاْ
ﲋ
أَنفُسَكُمۡ
ﲌ
ذَٰلِكُمۡ
ﲍ
خَيۡرٞ
ﲎ
لَّكُمۡ
ﲏ
عِندَ
ﲐ
بَارِئِكُمۡ
ﲑ
فَتَابَ
ﲒ
عَلَيۡكُمۡۚ
ﲓﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
ٱلتَّوَّابُ
ﲗ
ٱلرَّحِيمُ
ﲘ
٥٤
ﲙ
واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه:
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا،
فتوبوا إلى خالقكم:
بأن يَقْتل بعضكم بعضًا، وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار، فامتثلتم ذلك، فمنَّ الله عليكم بقَبول توبتكم. إنه تعالى هو التواب لمن تاب مِن عباده، الرحيم بهم.
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تفسير الجلالين
﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ﴾ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْل ﴿یَـٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ﴾ إلَهًا ﴿فَتُوبُوۤا۟ إِلَىٰ بَارِىِٕكُمۡ﴾ خَالِقكُمْ مِنْ عِبَادَته ﴿فَٱقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ﴾ أَيْ لِيَقْتُل الْبَرِيء مِنْكُمْ الْمُجْرِم ﴿ذَ ٰلِكُمۡ﴾ الْقَتْل ﴿خَیۡرࣱ لَّكُمۡ عِندَ بَارِىِٕكُمۡ﴾ فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَة سَوْدَاء لِئَلَّا يُبْصِر بَعْضكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمهُ حَتَّى قَتَلَ مِنْكُمْ نَحْو سَبْعِينَ أَلْفًا ﴿فَتَابَ عَلَیۡكُمۡۚ﴾ قَبِلَ تَوْبَتكُمْ ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِیمُ ٥٤﴾