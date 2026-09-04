البقرة 2:52 ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
صفحة ٨ · جزء ١
ثُمَّ
عَفَوۡنَا
عَنكُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
٥٢
ثمَّ تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة، وقَبِلْنَا توبتكم بعد عودة موسى; رجاءَ أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله، ولا تتمادوا في الكفر والطغيان.
اقرأ التفسير
Arabic Qurtubi Tafseer
المزيد من التفاسير
قوله تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرونفيه أربع مسائل : الأولى : قوله تعالى : ثم عفونا عنكم العفو : عفو الله جل وعز عن خلقه ، وقد يكون بعد العقوبة وقبلها بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة ، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه فالعفو محو الذنب أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم مأخ…
قوله تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرونفيه أربع مسائل : الأولى : قوله تعالى : ثم عفونا عنكم العفو : عفو الله جل وعز عن خلقه ، وقد يكون بعد …