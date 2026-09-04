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التفسير: البقرة ٥٠:٢
البقرة
٥٠
٥٠:٢
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
واذكروا نعمتنا عليكم، حين فَصَلْنا بسببكم البحر، وجعلنا فيه طرقًا يابسةً، فعبرتم، وأنقذناكم من فرعون وجنوده، ومن الهلاك في الماء. فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناهم في الماء أمام أعينكم.
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تفسير الجلالين
﴿وَ﴾ اذْكُرُوا ﴿إِذۡ فَرَقۡنَا﴾ فَلَقْنَا ﴿بِكُمُ﴾ بِسَبَبِكُمْ ﴿ٱلۡبَحۡرَ﴾ حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ هَارِبِينَ مِنْ عَدُوّكُمْ ﴿فَأَنجَیۡنَـٰكُمۡ﴾ مِنْ الْغَرَق ﴿وَأَغۡرَقۡنَاۤ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ﴾ قَوْمه مَعَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ٥٠﴾ إلَى انْطِبَاق الْبَحْر عَلَيْهِمْ