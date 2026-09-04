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التفسير: البقرة ٤٥:٢
البقرة
٤٥
٤٥:٢
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَٱسۡتَعِينُواْ
ﲠ
بِٱلصَّبۡرِ
ﲡ
وَٱلصَّلَوٰةِۚ
ﲢﲣ
وَإِنَّهَا
ﲤ
لَكَبِيرَةٌ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
عَلَى
ﲧ
ٱلۡخَٰشِعِينَ
ﲨ
٤٥
ﲩ
واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه، وكذلك الصلاة. وإنها لشاقة إلا على الخاشعين.
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