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التفسير: البقرة ٤٤:٢
البقرة
٤٤
٤٤:٢
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
۞ أَتَأۡمُرُونَ
ﲓ ﲔ
ٱلنَّاسَ
ﲕ
بِٱلۡبِرِّ
ﲖ
وَتَنسَوۡنَ
ﲗ
أَنفُسَكُمۡ
ﲘ
وَأَنتُمۡ
ﲙ
تَتۡلُونَ
ﲚ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﲛﲜ
أَفَلَا
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٤٤
ﲟ
ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات، وتتركون أنفسكم، فلا تأمرونها بالخير العظيم، وهو الإسلام، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان به!! أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟
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التفسير الميسر
ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات، وتتركون أنفسكم، فلا تأمرونها بالخير العظيم، وهو الإسلام، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان به!! أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحًا؟