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البقرة
٤٣
٤٣:٢
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱرۡكَعُواْ
مَعَ
ٱلرَّٰكِعِينَ
٤٣
وادخلوا في دين الإسلام:
بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح، كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم.
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تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Abdel-Minem Mustafa
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قبل سنتين
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المراجع
آية ١٤:٣١، ٤٣:٢، ١٢:٦٤
قال ابن عباس: ثلاث آيات مقرونات بثلاث ولا تقبل واحدة بغير قرينتها:
١. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ
٢. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
٣. أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ
٧
١
tareq abed
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٤٣:٤، ١٠٢:٤، ٣٠:٢٤، ٤٣:٢، ١٠١:٤، ٥٣:٣٣، ٣٢:٣٣، ٣٢:١٧، ٢٣٩:٢
Anyone who ponders on what Allah swt has legislated in the Quran and Sunnah will very soon come to realize that whenever Allah SWT likes for something to be done he opens all the doors to facilitate it to be done.
For example, Allah SWT loves for us to pray, so he made it easy to pray regardless of what situation you are in. If in fear, you can pray the fear prayer,. If you unsure the direction of the qiblah, you are forgiven for praying in ...
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