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البقرة
٤١
٤١:٢
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلۡتُ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَكُمۡ
وَلَا
تَكُونُوٓاْ
أَوَّلَ
كَافِرِۭ
بِهِۦۖ
وَلَا
تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا
قَلِيلٗا
وَإِيَّٰيَ
فَٱتَّقُونِ
٤١
وآمنوا -يا بني إسرائيل- بالقرآن الذي أنزَلْتُه على محمد نبي الله ورسوله، موافقًا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنًا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٤١:٢
تصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد -صلى الله عليه وسلم- للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معان: أحدها: أنهم أخبروا به؛ ثم ظهر كما قالوا؛ فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر: أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنهم أنبياء، وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم؛ أي: شاهد بصدقهم، والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. ابن جزي: 1/64.
السؤال: كيف يكون القرآن مصدقًا للكتب السا...
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Maliha Khan
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قبل ٣١ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤١:٢
"And be mindful of Me." The greatest secret of being closer to Allah and earn peace of heart and certainty lies here. May Allah grant us this mindfulness of Him. Ameen.
٧
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Razia Zahra
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قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ٢:٢-٥، ٤١:٢، ٥:٦٢
In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful,
I am currently in a position whereby I cannot do so much note-taking. Usually I have been doing taddabur whilst reading the Qur’an. However, it’s been some time that I have not spent as much time ‘listening’ to the Qur’an. So I decided to listen to the Qur’an and ponder upon it’s meaning.
At the beginning of Surah Al Baqara, two ayats not so far apart from each other struck me particu...
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٢
tareq abed
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قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ٤١:٢
Meaning dont be the first among the children of Israel to deny it, as the kuffar of quraish denied it before them
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