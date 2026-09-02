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التفسير: البقرة ٣٩:٢
البقرة
٣٩
٣٩:٢
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
ﱔ
كَفَرُواْ
ﱕ
وَكَذَّبُواْ
ﱖ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱘ
أَصۡحَٰبُ
ﱙ
ٱلنَّارِۖ
ﱚﱛ
هُمۡ
ﱜ
فِيهَا
ﱝ
خَٰلِدُونَ
ﱞ
٣٩
ﱟ
والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدنا، أولئك الذين يلازمون النار، هم فيها خالدون، لا يخرجون منها.
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تفسير القرطبي
قوله تعالى : والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قوله تعالى : والذين كفروا أي أشركوا ، لقوله : وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الصحبة : الاقتران بالشيء في حالة ما ، في زمان ما ، فإن كانت الملازمة والخلطة فهي كمال الصحبة ، وهكذا هي صحبة أهل النار لها ، وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم إذ مراتبهم متباينة على ما نبينه في " براءة " إن شاء الله وباقي ألفاظ الآية تقدم معناها والحمد لله .