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التفسير: البقرة ٣٦:٢
البقرة
٣٦
٣٦:٢
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
فأوقعهما الشيطان في الخطيئة:
بأنْ وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها.
وقال الله لهم:
اهبطوا إلى الأرض، يعادي بعضكم بعضًا -أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامة، وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم.
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التفسير الميسر
فأوقعهما الشيطان في الخطيئة:
بأنْ وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها.
وقال الله لهم:
اهبطوا إلى الأرض، يعادي بعضكم بعضًا -أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامة، وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم.