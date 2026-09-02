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التفسير: البقرة ٣٤:٢
البقرة
٣٤
٣٤:٢
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَإِذۡ
ﲖ
قُلۡنَا
ﲗ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲘ
ٱسۡجُدُواْ
ﲙ
لِأٓدَمَ
ﲚ
فَسَجَدُوٓاْ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
إِبۡلِيسَ
ﲝ
أَبَىٰ
ﲞ
وَٱسۡتَكۡبَرَ
ﲟ
وَكَانَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٣٤
ﲣ
واذكر -أيها الرسول-
للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة:
اسجدوا لآدم إكرامًا له وإظهارًا لفضله، فأطاعوا جميعًا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرًا وحسدًا، فصار من الجاحدين بالله، العاصين لأمره.
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تفسير الجلالين
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ ٱسۡجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ﴾ سُجُود تَحِيَّة بِالِانْحِنَاءِ ﴿فَسَجَدُوۤا۟ إِلَّاۤ إِبۡلِیسَ﴾ هُوَ أَبُو الْجِنّ كَانَ بَيْن الْمَلَائِكَة ﴿أَبَىٰ﴾ امْتَنَعَ مِنْ السُّجُود ﴿وَٱسۡتَكۡبَرَ﴾ تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ أَنَا خَيْر مِنْهُ ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ ٣٤﴾ فِي عِلْم الله