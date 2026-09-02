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التفسير: البقرة ٣٣:٢
البقرة
٣٣
٣٣:٢
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
قال الله:
يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجَزوا عن معرفتها. فلما أخبرهم آدم بها،
قال الله للملائكة:
لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرض، وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی ئادهم ههموو ئهو ناوانهیان پێ بڵێ [
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
] كاتێك كه ئادهم ناوی ههموو شتهكانی پێ وتن [
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣)
] خوای گهوره فهرمووی: ئایا من پێتانم نهووت كه من نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ئهزانم، وه ئهوهی كه ئاشكرای دهكهن و دهریئهبڕن ئهویش ههر ئهزانم كه وتتان ئهمهی كه تۆ دروستی ئهكهیت ئاشوب ئهگێڕێ لهسهر زهوی و خوێن ئهڕێژێ، ئهوهیشی كه شاردووتانهوه ئهویش ئهزانم لهوهی كه ئیبلیس له نهفسی خۆیدا تهكهبورو لووتبهرزی شاردبۆوه.