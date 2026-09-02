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التفسير: البقرة ٢٧:٢
البقرة
٢٧
٢٧:٢
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧
ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧
ٱلَّذِينَ
ﲕ
يَنقُضُونَ
ﲖ
عَهۡدَ
ﲗ
ٱللَّهِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲛ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲜ
مَآ
ﲝ
أَمَرَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
بِهِۦٓ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُوصَلَ
ﲢ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲧ
هُمُ
ﲨ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﲩ
٢٧
ﲪ
الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة، وقد أكَّده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.
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تفسير الجلالين
﴿ٱلَّذِینَ﴾ نَعْتَ ﴿یَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ﴾ مَا عَهِدَهُ إلَيْهِمْ فِي الْكُتُب مِنْ الْإِيمَان بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مِنۢ بَعۡدِ مِیثَـٰقِهِۦ﴾ تَوْكِيده عَلَيْهِمْ ﴿وَیَقۡطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦۤ أَن یُوصَلَ﴾ مِنْ الْإِيمَان بِالنَّبِيِّ وَالرَّحِم وَغَيْر ذَلِكَ وَأَنْ بَدَل مِنْ ضَمِير بِهِ ﴿وَیُفۡسِدُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ بِالْمَعَاصِي وَالتَّعْوِيق عَنْ الْإِيمَان ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ ﴿هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ ٢٧﴾ لِمَصِيرِهِمْ إلَى النَّار الْمُؤَبَّدَة عَلَيْهِمْ