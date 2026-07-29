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البقرة
٢٦٣
٢٦٣:٢
۞ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم ٢٦٣
۞ قَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌۭ مِّن صَدَقَةٍۢ يَتْبَعُهَآ أَذًۭى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌۭ ٢٦٣
۞ قَوۡلٞ
مَّعۡرُوفٞ
وَمَغۡفِرَةٌ
خَيۡرٞ
مِّن
صَدَقَةٖ
يَتۡبَعُهَآ
أَذٗىۗ
وَٱللَّهُ
غَنِيٌّ
حَلِيمٞ
٢٦٣
كلام طيب يرد به السائل، وعفو عما بدر مِنه مِن إلحاحٍ في السؤال، خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. والله غني عن صدقات العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٦٣:٢
(قول معروف): هو رد السائل بجميل من القول؛ كالدعاء له والتأنيس، (ومغفرة): عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل: مغفرة من الله لسبب الرد الجميل. ابن جزي: 1/172
السؤال: في هذه الآية صورة من صور سمو الأخلاق في الإسلام، وضح ذلك.
(حليم) أي: لا يعاجل من عصاه، بل يرزقه وينصره، وهو يعصيه ويكفره. البقاعي: 1/517
السؤال: ما دلالة ختم الآية بصفة (الحليم) لله -عز وجل-؟
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R. Ebied
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قبل ٥ سنوات
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آية ٢٦٣:٢
Your kind words to someone who is hurting, someone who is alone, someone who is looking for hope can be worth more than donating thousands of dollars followed by harm. Why? Because kind words are a form of 'jabr al khawatir' - an expression in arabic that loosely translates to mending one’s hurt/feelings.
Words have power. Words have impact. They can raise a spirit or demoralize it. They can mend a heart or hurt it. They can spark hope or dim i...
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Omodara Jellilah Adediran
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قبل ٦ سنوات
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آية ٢٦٣:٢
Reflecting on this verse and the one that proceeds it, two things easily come to mind and they both revolve around how Shaytan distracts us when we in the process of carrying out a good deed especially giving charity..The common thoughts that can some time plague you are 'Are they really in need' ? 'Are they pretending' or sometimes it could just be around the attitude of the one who is in need which may come off to you sometimes as 'entitled' or...
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