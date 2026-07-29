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البقرة
٢٦٢
٢٦٢:٢
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٢٦٢
ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّۭا وَلَآ أَذًۭى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢
ٱلَّذِينَ
يُنفِقُونَ
أَمۡوَٰلَهُمۡ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
ثُمَّ
لَا
يُتۡبِعُونَ
مَآ
أَنفَقُواْ
مَنّٗا
وَلَآ
أَذٗى
لَّهُمۡ
أَجۡرُهُمۡ
عِندَ
رَبِّهِمۡ
وَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٢٦٢
الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات مَنّاً على مَن أعطَوه ولا أذى بقول أو فِعْلٍ يشعره بالتفضل عليه، لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٦٢:٢
وإنَّما كان المن بالصدقة مفسدًا لها محرمًا؛ لأن المنة لله تعالى وحده، والإحسان كله لله؛ فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله، وهو ليس له، وأيضًا فإن المانَّ مستعبد لمن يمن عليه، والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله. السعدي: 113.
السؤال: لماذا كان المَنُّ مفسدًا للصدقة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=2_262
#وقفة_تدبرية
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٠
Sarah R
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قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ٢٦٢:٢
This is an ayah that we have heard so often, we don't even listen anymore. We don't pay attention to how incredible it is. One of the best deeds is giving sadaqa.
Sadaqa is from the word صدق - truth, and giving in charity is proof of the truthfulness of a person's sacrifice to the deen.
The rewards for sadaqa are immense. Imagine one seed planted yielding a benefit of 700 or more, depending on whether there is ikhlaas. Something as simple as ...
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٠
Maryam Nazar
تابع
قبل ٤ سنوات
·
المراجع
سورة ٢ و آية ٩:٦٣-١٠، ٣٥:٤٧، ٢٧٠:٢، ٢٦١:٢-٢٦٢، ٣:٢، ٢٥٤:٢، ٧٦:١٩، ٢٦٥:٢، ١٦:٦٤، ٢٧٤:٢
The fruit that a plant bears depends on the seed that we sow.When allah provides us with seeds,we have to nurture and water it in a good fertile soil so that it produces lot and lot of fruits,flowers and seeds.
Throughout our lives Allah is constantly planting seeds of faith in our life and calling us to also plant seeds of faith in the lives of others, on an ongoing basis.
Remember —a farmer who plants good quality seeds,in a highly fertile so...
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